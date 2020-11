Conexão do bem faz entrega de doações a instituições no Acre

Nesta semana, a campanha Conexão do Bem realizou a entrega de cestas básicas e kits de limpeza a unidades de acolhimento em Rio Branco. A Associação Mais Amor (AMA) foi beneficiada com 13 cestas e 13 kits, e a Creche Pequena Taisla recebeu 10 kits de limpeza.

“É uma grande alegria receber esses kits, com essa pandemia ficou tudo parado, e como a nossa creche é comunitária, a gente precisa de uma grande ajuda. Vai ser importante para manter o nosso espaço limpo”, disse a diretora da creche Pequena Taisla, Franciene Lopes.

Os donativos entregues na AMA serão distribuídos às famílias apoiadas pela instituição. “Somos imensamente gratos pelas doações, chegaram no momento exato, pois as famílias que atendemos são extremamente carentes e algumas estão sem trabalhar devido a pandemia”, relatou Priscila Prado, diretora da Associação.

“Essa entrega simboliza muito do espírito que a gente precisa nesse ano tão difícil, a solidariedade é fundamental nesse momento. O Sebrae está muito feliz com essa campanha e a gente espera que mais pessoas possam se integrar nesse processo”, declarou o diretor técnico do Sebrae no Acre, Lauro Santos.

Outras unidades de acolhimento já foram beneficiadas pelo projeto, como o Lar Vicentino, Educandário Santa Margarida, Casa de Acolhida Souza Araújo e Associação Rei Criativo Mamaluco. Ao todo foram doados 73 sacolões e 123 kits de limpeza.

A arrecadação continua até o dia 5 de dezembro e outras instituições ainda serão beneficiadas. “A gente está pedindo que todos continuem participando, levando esperança e alegria às crianças e idosos do nosso estado”, disse Celso Araújo Rodrigues, defensor público do Estado.

A “Conexão do bem” é uma parceria entre a Defensoria Pública do Estado (DPE), Sebrae no Acre, Associação dos Defensores Públicos do Acre, Fecomércio e Rede Amazônica, com apoio de diversas instituições e empresas locais. As doações irão beneficiar crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade.

Podem ser doados: alimentos não perecíveis, produtos de higiene, fraldas, brinquedos, álcool 70º, roupas de cama e banho. O material deve ser entregue na recepção da DPE, no Sebrae e nos supermercados Araújo e Pague Pouco. Também podem ser doadas quantias em dinheiro. Dados bancários: agência 3022-8, conta poupança 25093-7, variação 51, em nome da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre.

