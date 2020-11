Coronavírus: veja o número de contaminados, mortes e recuperados por município

Quase 20 mil dos 32.661 casos de coronavírus confirmados no Acre estão no interior, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). O restante está na Capital.

Dos 707 óbitos, 267 ocorreram nos municípios e 267 em Rio Branco.

O Acre, até o momento, registra 88.967 notificações de contaminação pela doença, sendo que 55.705 casos foram descartados. Pelo menos 28.185 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 101 seguem hospitalizados.

Confira a situação epidemiológica por município no Acre:

