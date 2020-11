Felipe Melo será denunciado no STJD por chave de braço em volante do Vasco

As imagens do volante do Palmeiras golpeando o volante vascaíno serão utilizadas como base da denúncia. Na partida, o árbitro Anderson Daronco escolheu apenas advertir Felipe verbalmente e sequer registrou o ocorrido na súmula.

De acordo com o Globoesporte.com, o ato entra no artigo 254-A, que sentencia uma suspensão de quatro a 12 partidas em caso de condenação. No entanto, não há qualquer previsão de data para o julgamento.