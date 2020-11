Gladson diz que Azul deve voltar a operar voos no Acre somente após a pandemia

O governador Gladson Cameli (sem partido) informou em seu perfil no Facebook que a companhia aérea Azul só deve voltar a operar normalmente no Acre após a pandemia de coronavírus e a normalização da rotina de compras de passagens. Atualmente, apenas a Latam e a GOL retomaram as atividades no estado.

No entanto, a Azul começou, na semana passada, a fazer voos cargueiros semanais no Acre e, após parceria, prometeu levar passageiros sempre que as aeronaves da Latam ficarem lotadas.

PUBLICIDADE

“Então quando o fluxo de passageiros for excedido na Latam, os clientes serão encaminhados para esse voo da Azul”, escreveu o governador.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários