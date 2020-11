Incidência de casos de coronavírus é maior em Assis Brasil, Xapuri e Mâncio Lima

Capital Rio Branco ocupa 13º lugar no ranque; Cruzeiro do Sul está em 8º e Brasileia em 7º

A taxa de incidência de coronavírus em Assis Brasil superou a marca dos 9 mil casos para cada 100 mil habitantes, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Neste sábado, o índice já é de 9.855,7.

Proporcionalmente, a cidade é, de longe, a mais afetada pela pandemia. Para se ter ideia, o segundo município com maior taxa é Xapuri, com 8.363,1 contaminações por grupo de 100 mil pessoas.

PUBLICIDADE

Com pouco mais de 6,3 mil habitantes, Assis Brasil já tem 731 casos confirmados da covid-19, com nove óbitos.

Quase 720 pacientes já receberam alta na cidade. Outros 13 permanecem doentes.

O ranking de incidência segue com Mâncio Lima (6.882), Tarauacá (6.394,6) e Santa Rosa (5.657,5). Cruzeiro do Sul ocupa a 8ª posição, com 4.327. Já Rio Branco aparece em 13º, com 3.769.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários