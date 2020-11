Inscrições para as vagas remanescentes do Fies encerram nesta terça-feira

Encerram hoje (3) as inscrições para vagas remanescentes do segundo semestre de 2020 do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para os candidatos que não estão matriculados em uma instituição de ensino superior a qual querem ingressar. São ofertadas aproximadamente 50 mil vagas e os candidatos podem se inscrever no site do programa.

O prazo é diferente dos candidatos já matriculados em faculdades as quais querem permanecer com uma bolsa do Fies. Para este grupo as inscrições seguirão até 27 de novembro.

PUBLICIDADE

Segundo o Ministério da Educação (MEC), nesse processo seletivo, 881 instituições privadas de educação superior do país estão participando, com a oferta distribuída em 4.213 cursos de graduação. As vagas remanescentes são aquelas não preenchidas durante os processos seletivos regulares do Fies de 2020. A ocupação de vagas ocorre por ordem de conclusão de inscrição.

Podem participar da seletiva das vagas remanescentes candidatos que tenham realizado alguma edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, atingido média igual ou superior a 450 pontos na soma das provas objetivas, que correspondem a quatro áreas de conhecimento, não ter zerado a redação e que tenham renda mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa que faz parte do grupo familiar.

Cronograma vagas remanescentes Fies 2020.2

Inscrição para cursos de áreas de conhecimento prioritárias: 26 e 27 de out.

Inscrição de não matriculados em uma faculdade: 26 de out. a 3 de nov.

Inscrição de candidatos matriculados em uma faculdade: 26 de out. a 27 de nov.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários