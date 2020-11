Maior caminhada da história leva milhares de apoiadores de Zequinha e Henrique às ruas de CZS

A maior caminhada da história de Cruzeiro do Sul, realizada na manhã deste sábado, 07, levou milhares de apoiadores e a militância de Zequinha e Henrique às ruas da cidade, mostrando a força do 11. Os candidatos majoritários puxaram a caminhada, acompanhados das principais lideranças do Acre, como o Governador Gladson Cameli, o Deputado Estadual Nicolau Júnior, a Deputada Federal Perpétua Almeida e o Prefeito Clodoaldo Rodrigues. Segundo a estimativa do Corpo de Bombeiros, mais de 6 mil pessoas participaram do evento.

“Fizemos uma festa linda, uma verdadeira demonstração da força do 11. Cruzeiro do Sul já mostrou nas pesquisas, e mostra a cada dia, que quer essa diferença, essa mudança! A população confia na gente e pode ter certeza que faremos o melhor por nossa cidade. Essa caminhada foi maravilhosa, contagiante e mostrou que a onda do 11 já tomou conta da cidade inteira”, destacou o candidato majoritário Zequinha Lima.

O candidato Henrique Afonso agradeceu o carinho e demonstração de apoio de toda população cruzeirense.

“Por onde passamos na nossa campanha só temos recebido verdadeiras demonstrações de carinho e apoio, porque a população acreditada na gente, e sabe que faremos o melhor por Cruzeiro do Sul. Hoje não foi diferente, a caminhada mostrou mais uma vez esse carinho incondicional. Obrigado a todos”, disse.

A concentração da caminhada ocorreu no bairro Miritizal, após a Ponte da União. Em uma linda festa, com bandeiras multicoloridas, os apoiadores saíram pelas ruas do Centro de Cruzeiro do Sul, levando suas manifestações de apoio ao 11. O governador Gladson saiu junto com a população e também declarou seu apoio a chapa de Zequinha e Henrique.

“Essa é a maior demonstração que Cruzeiro do Sul quer Zequinha e Henrique na prefeitura. A população já escolheu e eu apoio dois homens honestos e íntegros, que tem os melhores planos para nossa cidade. Cruzeiro do Sul não tem dono!”, declarou o governador Gladson Cameli.

O Deputado Nicolau Júnior também participou da caminhada, e enfatizou seu apoio ao 11 de Zequinha e Henrique.

“Estou junto com a população cruzeirense, e estou junto com Zequinha e Henrique, porque só eles podem fazer a diferença que tanto esperamos”, enfatizou o Deputado Nicolau Júnior.

A Deputada Federal Perpétua Almeida que também participou da caminhada declarou seu apoio aos candidatos.

“Estarei lá na bancada federal para dar todo suporte aos nossos companheiros aqui na prefeitura de Cruzeiro do Sul. Sei que será uma administração honesta e de qualidade, podem contar comigo”, falou.

O candidato Zequinha Lima e Henrique finalizaram a caminhada junto com a militância, agradecendo o apoio incondicional de todos, e enfatizando seu compromisso com toda população cruzeirense e com planos voltados para o desenvolvimento do município, frisando a importância de realizar uma campanha honesta, pé no chão e com apresentação de propostas que venham a beneficiar o coletivo.

