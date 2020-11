Ministro Fachin nega pedido de Lula para suspender caso do triplex no STJ

Defesa solicitou que a Corte aguardasse o julgamento do processo que questiona a imparcialidade do ex-juiz Moro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin negou recurso da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra o julgamento do caso do triplex de Guarujá (SP), que corre na Quinta Turma do Supremo Tribunal de Justiça (STJ). Os advogados do petistas argumentaram na defesa que o processo deferia ser suspenso até que o STF julgue dois habeas corpus que questionam a conduta do ex-juiz federal Sérgio Moro e dos procuradores da Lava-Jato no processo que culminou na prisão de Lula, que foi condenado a oito anos, 10 meses e 20 dias de prisão por corrupção e lavagem de dinhe iro.

No pedido de defesa, os advogados do ex-presidente Lula disseram que o julgamento implicou manifesta ilegalidade, decorrente de “prejuízo irremediável sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, posto que, desde que os autos aportaram naquela instância superior, há cerca de dois anos, não se foi admitida a presença em uma única sessão, passando, assim, sempre livre de peias”.

Fachin afirmou, porém, que não encontrou ilegalidade em seguir com o julgamento e disse que liminar em habeas corpus constitui medida excepcional. “Não evidencio ilegalidade ou abusividade na continuidade do julgamento. Com efeito, estava em causa o julgamento dos embargos de declaracão (recurso), e conforme destacado pela Procuradoria-Geral da República ‘não havendo previsão regimental de sustentação oral a defesa técnica a ensejar o reconhecimento da nulidade do ato praticado, tampouco daqueles subsequentes”. O ministro também lembrou que o STJ está autorizado a realizar sessões virtuais em virtude da pandemia da covid-19.

No início de outubro, Fachin já havia negado pedido semelhante da defesa de Lula.

Sessões suspensas

Devido a ataques cibernéticos, todas as sessões do STJ estão suspensas desde a tarde de ontem (3). Por isso, o sistema do tribunal está fora do ar e todas as sessões devem voltar na próxima segunda-feira (9). [Capa: Carlos Moura/STF]

