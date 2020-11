No Gazeta Entrevista, Tião Bocalon revela interesse em aliança com PT no segundo turno

Bocalom, que foi secretário do PT no primeiro governo de Jorge Viana, pretende refazer a parceira

O candidato a prefeito Tião Bocalom (Progressistas) pretende contar com o apoio do Partido dos Trabalhadores, caso chegue ao segundo turno das eleições, na disputa pelo comando da Prefeitura de Rio Branco.

O Progressistas afirmou ao âncora Itaan Arruda, do programa Gazeta Entrevista, da TV Gazeta, que caso chegue ao segundo turno da eleição municipal, espera contar com o apoio do PT, que tem como candidato a prefeito o deputado estadual Daniel Zen.

PUBLICIDADE

Na última pesquisa Ibope, Bocalom aparece em terceiro lugar na disputa, atrás de Socorro Neri (PSB) e Minoru Kinpara (PSDB). O petista Daniel Zen vem em quinto lugar, com cerca de 5% da preferência do eleitor riobranquense.

Bocalom, que foi secretário do PT no primeiro governo de Jorge Viana, pretende refazer a parceira caso esteja na disputa do segundo turno.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários