Após confusão em Sena, ex-vereador pede cassação de parlamentares

O cenário político de Sena Madureira ganhou novos desdobramentos após o ex-vereador Jacamim formalizar uma denúncia na Câmara Municipal contra os vereadores Lays Maira e Denis Araújo. A medida foi tomada depois de um protesto ocorrido na última quinta-feira (09), no bairro Eugênio Areal, que terminou em tumulto e relatos de agressões.

Conforme apurado, Jacamim sustenta que os parlamentares não apenas participaram do ato, mas teriam contribuído para o aumento da tensão no local. Segundo ele, a situação saiu do controle e acabou resultando em ataques direcionados à sua pessoa. O ex-vereador também chama atenção para a postura de Denis Araújo, que além de exercer mandato, atua como policial penal, alegando que sua conduta teria sido incompatível com a função de conter conflitos.

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A representação apresentada poderá dar início a um trâmite interno na Câmara, caso seja aceita pela Mesa Diretora. O procedimento inclui leitura oficial em plenário, criação de uma comissão investigativa e, ao final, votação que pode resultar em sanções políticas, incluindo a cassação de mandato.

Até o momento, os vereadores citados não se pronunciaram publicamente sobre as acusações. O episódio já repercute nos bastidores e deve intensificar os debates nas próximas sessões legislativas, ampliando a polarização entre grupos políticos do município.