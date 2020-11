Para o 2º turno, Disque Eleições já está disponível em Rio Branco

O Disque Eleições 2020 volta a funcionar para o segundo turno a partir da próxima sexta-feira, 27, até o dia das eleições, 29 de novembro, por meio do número 0800 649 9218, com atendimento nos seguintes horários: dia 27, das 8h às 18h; dia 28, das 7h às 18h, e no dia 29, das 6h às 18h.

O objetivo de mais esse serviço prestado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), que, durante o primeiro turno das Eleições 2020, realizou 3.898 atendimentos, é tirar dúvidas e orientar os eleitores com informações relacionadas às Eleições Municipais 2020.

O serviço foi aperfeiçoado tornando-se mais preciso e eficiente, sem duplicidade de atribuições e funções junto a outros serviços disponibilizados pelo TRE-AC para a mesma finalidade.

Todas as informações, que em pleitos anteriores eram prestadas pelo Disque Eleições, agora estão ofertadas, com a mesma eficiência, em diversos campos nos sites do TRE-AC e TSE (www.tse.jus.br e https://www.tre-ac.jus.br/), como por exemplo: legislação relativa às Eleições 2020; jurisprudência – TSE/TRE-AC; manuais; estatística e evolução do eleitorado; filiados e diretórios partidários e outras informações relevantes.

Canais para denúncias relacionadas ao pleito também estão disponibilizados nos sites do TRE-AC e TSE, portanto, não contempladas pelo Disque Eleições.

Ouvidoria Eleitoral

O serviço Disque Eleições é vinculado à Ouvidoria Eleitoral, que tem à frente o juiz-membro da Corte, Marcelo Coelho, cuja finalidade é estabelecer um canal permanente de comunicação do cidadão com o Tribunal Regional Eleitoral do Acre.