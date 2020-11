Prefeitura realiza o acender das luzes natalinas

A prefeitura, também, está com equipes preparando a iluminação de natal no Terminal Urbano e outros locais

Já é tradição o acender as luzes de natal, na Praça da Revolução, no centro da capital rio-branquense. Este ano, mesmo em meio à pandemia, a prefeitura vai manter a tradição e está finalizando a instalação das luzes que ofertam um ambiente mais acolhedor, no período natalino.

“Este ano além da estrutura que está sendo instalada, na Praça, teremos a presença do pessoal de apoio que vai estar orientando a população quanto ao uso do cenário que está com ambiente mais lúdico e, ainda, com a distribuição de álcool para higienização”, ressaltou Ricardo Bártholo, coordenador de projetos da Secretaria Municipal de Infraestrutura – Seinfra.

PUBLICIDADE

A prefeitura, também, está com equipes preparando a iluminação de natal no Terminal Urbano, no portal do Tucumã, na Av. Getúlio Vargas – trecho entre a Rui Barbosa e Av. Brasil – e na entrada do Calçadão da Benjamin Constant.

Natal diferente

A “Vila do Papai Noel” está recebendo os últimos ajustes e resulta em um cenário mais lúdico, onde os visitantes poderão interagir em estruturas de casinhas com escala reduzida, proporcional às crianças que terão uma experiência natalina diferente.

“A missão dada pela prefeita Socorro Neri, este ano, foi o de uma Natal mais alegre, onde o tema fosse esperança. Acreditamos que a população merece uma decoração mais ativa que traga alegria e esperança após esse ano marcado pela pandemia. Foi pensado para que não causasse aglomeração por isso não teremos a figura do Papai Noel este ano”, contou Ricardo Bártholo.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários