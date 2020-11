Prefeitura se reúne com camelôs e comerciantes sobre a inauguração do shopping

Durante reunião na tarde de quinta-feira (26), com comerciantes de vários segmentos, contemplados com loja no Aquiri Shopping, a prefeita Socorro Neri, de forma franca conversou com os lojistas, tirou dúvidas sobre uma rede de boatos espalhados para fins eleitoreiros e firmou duas datas para a inauguração definitiva do Shopping.

Por várias vezes, a prefeita foi aplaudida pelos comerciantes e camelôs que elogiaram e agradeceram a iniciativa de Socorro Neri. Ela, que sofreu ataques e fake news dizendo que ia retirar camelôs do centro, pôde esclarecer a questão. “Isso não vai acontecer, é mentira que inventam toda hora. Estou aqui pra dizer que não tem isso não. Socorro Neri ouviu as expectativas e reivindicações dos comerciantes. Ficou acordado, pela maioria, que a obra será entregue no dia 7 de dezembro e a inauguração para a população ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

Esse foi o tempo considerado ideal por todos para que os comerciantes possam se organizarem dentro do espaço de forma adequada.

A Prefeitura vai fazer um trabalho de mapeamento junto aos comerciantes que não foram contemplados no espaço do Shopping para uma readequação. Pelo projeto, essas pessoas serão inseridas na readequação da Benjamin Constant.

O município está elaborando um estudo de organização de espaço, de forma que possa garantir uma ordenação para todos os comerciantes do calçadão. A ideia é organizar todas essas pessoas dentro de um modelo de convivência naquele espaço.

