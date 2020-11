Projeto Verão: Confira a promoção da Clínica Corpus na coluna da Kelly

Confira a coluna social, Estilo & Evento todas as quarta – feiras por Kelly Kley

Abrindo a coluna com essa maravilhosa promoção de VERÃO da Clínica Corpus! Na Clínica Corpus você entra em forma e paga um precinho que cabe em seu bolso.

Todos os procedimentos são personalizados.

Agende uma avaliação: 3223-6316/99927-1511

NÍVER

A bela acadêmica de Medicina Veterinária da Ufac, Paula Backes, trocou de idade no dia 06 de novembro, ganhando todo carinho dos amigos e familiares. Parabéns lindona!

CINE ARAÚJO

O cine Araújo abriu suas portas para você aproveitar os melhores filmes.

Para os fãs de terror, O 3° Andar – Terror na Rua Malasaña está em cartaz. A história se passa em uma Madrid de 1976 no início dos tempos de liberdade pós-franquista. Uma família muda-se de uma pequena cidade para a capital e investe tudo o que tem em um grande apartamento no número 32 da Rua de Manuela Malasaña. Mas, percebe que o que parecia o paraíso e a promessa de uma vida nova se torna o pior pesadelo possível.

Também estreou o filme de terror, Possessão. O longa conta a história de Joel, um pai que precisa cuidar sozinho de seu filho de 8 anos. Porém coisas anormais começam acontecer em sua casa. Apesar de Joel ser cético, as coisas começam a ficar estranhas demais e dois padres entram em cena. É uma corrida contra o tempo para salvar a alma de um garotinho que resulta em uma revelação sombria e chocante.

Ainda em cartaz você encontra, Jovens Bruxas – Nova Irmandade, narrando a história de um quarteto eclético de jovens aspirantes a feiticeiras que consegue mais do que esperava, depois de descobrir os seus novos poderes. Juntamente com “Os Mutantes” e “Tenet”.

Link para compra dos ingressos: https://www.ingresso.com/cinema/cine-araujo-rio-branco?city=rio-branco#!

RIO GRANDE DO SUL

A jornalista, Ana Paula Batalha está colocando os estudos em dia no Rio Grande do Sul, durante as pausas, aproveita para curtir os belos espaços gaúchos.

GLAMOUR

No glamour a bela nutricionista, Janayra Miriã Saldanha, que aterrissou em solo rio-branquense para visitar amigos e familiares. A jovem reside atualmente em Pernambuco! Seja bem vida!

FORMATURA

A família, Mesquita e Moura estão só felicidade com a colação de grau em Psicologia da bela Sara Fernanda Moura em janeiro 2021. Sucesso nessa sua nova etapa princesa!

MUNDO FITNESS

PROMOÇÃO!!!!

A Academia Mundo Fitness está com uma mega promoção neste mês de novembro. Na compra do plano trimestral ganha 1 mês de graça!

Corre porque são apenas 10 planos disponíveis!

Está aberto também o treino compartilhado, indo duas pessoas juntas, cada uma paga apenas R$ 95,00.

BAHIA

A jornalista Nayara Lessa e seu esposo Samuel, estão curtindo férias nas belas cidades da Bahia.

JORGE COSMÉTICOS

Os perfumes capilares Maxiline são a nova sensação para mulher moderna acreana. Lançados pela empresária e CEO Maxiline Joelma Severo, os perfumes vem em 3 fragrâncias: Golden Glow, Rubi Gloss e Rose Crystal.

Vale a pena conferir os queridinhos que estão disponíveis na Jorge Cosméticos e nos melhores pontos de venda do estado.

STUDIO BONEQUINHA DE LUXO

O Studio Bonequinha de Luxo está com agenda aberta para dezembro e com ótimas promoção para você que quer arrasar com um belo cabelo cuidado com ótimos produtos e pagando um super preço!

Contato Marcia Backes: 99900-2149

Contato Layla Mayra:99929-4621

DICA: NATAL

Meus queridos leitores chegando o momento mágico do ano, o NATAL e a coluna trouxe algumas dicas para que o clima de festa tome conta do seu lar! Imagine como gostaria de ver a sua casa enfeitada. Depois, pesquise item por item para saber o que cabe no seu bolso, pois existem vários tipos de artigos, que vão desde a decoração simples e barata até os mais caros.

Qualquer das duas opções deixará a sua casa no clima de Natal. A intenção é deixar o lar aconchegante e alegre para receber os seus convidados. Dessa forma, cada cômodo da residência pode receber um toque natalino.

Decoração natalina para área externa

Para a entrada da casa aposte em guirlandas bem coloridas com as cores que traduzem o Natal, invista nas tradicionais luzes piscantes de LED e inove com uma decoração de chão diferenciada na sua varanda – essa pode ser feita com adesivos ou objetos decorativos maiores. Com certeza você causará impacto e uma boa impressão aos seus convidados.

Decoração natalina para área interna

Já para o interior do imóvel, existem infinitas opções de artigos. Por isso, é fundamental definir o estilo e as cores que se sobressairão. A árvore de Natal é o centro das atenções da época e, por essa razão, é interessante que ela seja a primeira a ser decorada.

Para a mesa de jantar o que não pode faltar é a harmonia entre os objetos que compõem a ceia. Dessa maneira, invista em toalhas de mesa vermelhas ou em outro tom que resgaste o Natal ou que combine com a decoração da casa. Você pode apostar em talheres e pratos coloridos, brancos ou decorados com desenhos natalinos. Se estiver pensando em economizar, compre somente a toalha e use os que você tem.

Você também pode decorar o banheiro com toalhas de rosto enfeitadas com o tema de Natal e também com velas perfumadas. Nos quartos, você pode utilizar roupas de cama vermelhas com verde ou decoradas com desenhos natalícios. Novamente, as velas são uma ótima opção e podem ser usadas em qualquer ambiente.

Fonte: Triider

