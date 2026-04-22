Celebrações, cultura e grandes anúncios: os destaques sociais da semana

“Elas Cantam Roberto Carlos” promete uma noite inesquecível no dia 8 de maio, reunindo grandes vozes femininas em um tributo emocionante ao Rei da música brasileira, com clássicos que atravessam gerações e novas interpretações cheias de personalidade. Confira tudo na coluna Kelly Kley

Viva a Mariana –

No último sábado, dia 18, a produtora cultural Mariana Klemer celebrou mais um ano de vida em grande estilo. A comemoração aconteceu na A Confraria, reunindo amigos e familiares em um ambiente marcado por muita alegria, descontração e energia positiva.

A festa foi embalada por momentos de animação e carinho, refletindo bem a personalidade vibrante da aniversariante. Um dos destaques da noite foi o bolo decorado com as cores e a bandeira do seu time do coração, o Flamengo, que reforçou ainda mais o clima festivo e cheio de paixão.

Entre risadas, música e boas companhias, a noite se transformou em uma celebração memorável, deixando lembranças especiais para todos os presentes.

Noite Especial: Elas Cantam Roberto Carlos

Um espetáculo dedicado à obra de Roberto Carlos promete emocionar o público no próximo dia 8 de maio. Intitulado “Elas Cantam Roberto Carlos”, o evento reunirá diversas intérpretes femininas em uma homenagem aos grandes sucessos do artista, conhecido como o “Rei” da música brasileira.

A apresentação será realizada no Gran Reserva, com abertura dos portões às 20h e início previsto para as 21h. O repertório deve contemplar clássicos que marcaram gerações, revisitados em novas interpretações, valorizando a força e a diversidade das vozes femininas.

Entre as atrações confirmadas estão Iana Sarquis, Débora Muniz, Mariana Ravena, Roberta Lima, Lidianne Cabral, Lina Grasiela, Mariana Klemer, Mariana Tavares e Hilda Dias. O evento contará ainda com um convidado especial, cover oficial de Roberto Carlos, reforçando o caráter de tributo da noite.

Os ingressos estão disponíveis em dois formatos: mesas para até quatro pessoas, no valor de R$ 500, e entradas individuais por R$ 125. A organização recomenda a reserva antecipada, devido à expectativa de grande público para a apresentação.

Dra. Sandra Aguiar recebe prêmio amanhã em São Paulo

A especialista em estética facial Dra. Sandra Aguiar, à frente da clínica Estetic Face, será uma das homenageadas na cerimônia do Prêmio Top of Mind Excelência Brasil 2025, que acontece nesta terça-feira (23), às 18h30, na Hakka Eventos, na região da Liberdade, em São Paulo.

Promovido pela ANDEPE, o prêmio reconhece profissionais e empresas que se destacam em suas áreas de atuação, valorizando excelência, credibilidade e impacto positivo no mercado. A premiação tem abrangência nacional e reúne nomes de diversos segmentos que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento econômico e social do país.

Dra. Sandra Aguiar vem ganhando destaque no setor de estética facial por seu trabalho focado em inovação, segurança e resultados naturais, consolidando a Estetic Face como referência na área. O reconhecimento reforça sua trajetória profissional e o compromisso com a qualidade no atendimento aos pacientes.

A cerimônia promete reunir convidados, empresários e profissionais de diferentes áreas em uma noite marcada por celebração e reconhecimento das trajetórias que fazem a diferença no Brasi

Sylvia e Jorge anunciam data de casamento

Após 15 anos de uma trajetória marcada por amor, parceria e sonhos compartilhados, Sylvia e Jorge anunciaram oficialmente mais um capítulo dessa história: o casamento. Inspirados pela passagem bíblica “Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu.” (Eclesiastes 3:1), o casal convida amigos e familiares para celebrar esse momento especial.

A cerimônia está marcada para o dia 31 de maio de 2026, um domingo, às 16h30, e será realizada no Espaço e Gastronomia Sylvia Montenegro. A data simboliza não apenas a união formal, mas também a consolidação de uma relação construída ao longo de anos.

Meyre Manaus celebra novo ciclo em viagem pelo Sul

A promoter Meyre Manaus comemorou a chegada de um novo ano de vida de uma forma especial: viajando pelo Sul do país. Em clima de celebração e renovação, ela escolheu o destino para marcar a data cercada de belas paisagens e bons momentos. Querida e sempre presente nos melhores eventos, Meyre recebeu o carinho de amigos e familiares pela passagem do aniversário. A coluna registra os parabéns e deseja ainda mais sucesso, saúde e alegrias a essa queridona!

Deputada entrega veículos e equipamentos em ação de R$ 1,6 milhão no interior do Acre

A deputada estadual Antonia Sales participou de um evento em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, para a entrega de veículos, equipamentos e insumos destinados a produtores rurais, pescadores e associações locais. A ação contou com a presença da governadora Mailza Assis e faz parte de uma emenda parlamentar de autoria da deputada, no valor superior a R$ 1,6 milhão.

De acordo com a parlamentar, os recursos visam fortalecer a produção local e ampliar as oportunidades econômicas em municípios como Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá. Durante o evento, Antonia Sales destacou a importância do investimento para o desenvolvimento regional e reafirmou o compromisso com comunidades que dependem da atividade rural.

A iniciativa busca impulsionar a economia local, oferecendo melhores condições de trabalho e apoio logístico para diferentes setores produtivos do estado.