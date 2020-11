Saiba onde assistir Atalanta x Hellas Verona AO VIVO pelo campeonato italiano; escalações

A rodada 9 do campeonato italiano 2020-2021 encerra os jogos de sábado, 28 de novembro, com Atalanta x Hellas Verona. A partida acontece em Bergamo, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Apenas dois pontos separam os times na tabela de classificação. Por um lado, a Atalanta chega para um jogo depois de uma heroica vitória de 2×0 sobre o Liverpool, por 2×0, na Inglaterra. No italiano, porém, o clube vem de dois empates.

O Hellas Verona, na 9ª posição, também não vence há duas rodadas. No meio de semana, o time perdeu para o Cagliari e ficou de fora das oitavas da Copa Itália.

Onde assistir ao vivo?

Para o público brasileiro, serão duas opções para assistir Atalanta x Hellas Verona ao vivo.

A primeira é por meio do EI Plus, plataforma do Esporte Interativo.

A segunda é na TV fechada, por meio da RAI.

Prováveis escalações

Provável formação Atalanta: Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Improta; Ionita, Caprari; Lapadula

Provável formação Hellas Verona: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Danilo, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

Ficha técnica

Jogo: Atalanta x Hellas Verona

Data: 28 de novembro de 2020

Horário: Sábado, 16h45

Competição: Campeonato italiano 2020-2021

Onde assistir? EI Plus | RAI

