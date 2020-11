“Saiu do Acre pra dar vida melhor ao filho”, amigos falam de Raissa Barbosa

om menos de dois meses no ar na décima segunda exibição de A Fazenda, a modelo Raissa Barbosa já conquistou milhares de novos fãs

Aos 29 anos, a escorpiana que faz aniversário em 21 de novembro, está entre os participantes que entraram quase desconhecidos do grande público, porém, está se destacado tanto no programa que – saindo vencedora ou não – alcançou o status de celebridade.

Qual a história de Raissa até chegar ao reality? Universa conversou com amigo da modelo para saber mais sobre a vida da mãe de Felipe, de 11 anos, que, há quase 10 anos, deixou Rio Branco, no Acre, cidade onde vivia com a família.

“Ela foi para São Paulo sonhando com um futuro melhor para o filho”, diz a esteticista Greice Antunes, amiga de Raissa. Hoje em dia, o menino vive em Curitiba (PR) com o pai.

