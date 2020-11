São Paulo e Flamengo duelam por vaga na semifinal da Copa do Brasil

O Estádio do Morumbi, na capital paulista, será palco na noite desta quarta-feira (18) de São Paulo x Flamengo, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

O Tricolor entra em campo com a vantagem do empate para avançar às semifinais do torneio, já que venceu a partida de ida por 2 a 1 no Maracanã.

Já o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para permanecer sonhando com o título. Caso os cariocas ganhem por apenas um gol de diferença, a definição da vaga será na cobrança de pênaltis.

A partida, com início às 21h30 (horário de Brasília), terá transmissão da Rádio Nacional, com narração de André Marques, comentários de Mário Silva, reportagem de Maurício Costa e plantão de Bruno Mendes.

Os donos da casa chegam embalados pelo momento positivo que vivem na temporada. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo chegou à terceira colocação na tabela, com dois pontos a menos em relação ao líder Atlético Mineiro.

No entanto, os são paulinos têm dois jogos a menos que o Galo. Do outro lado, o Flamengo vive o momento mais delicado nesta temporada. Os cariocas não venceram nos últimos três jogos: perderam dois e empataram um..

Além da derrota pela Copa do Brasil na última quarta (11), o Flamengo já cruzou com o Tricolor Paulista este ano pelo Brasileirão.

No primeiro turno, em 1° de novembro, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz goleou o time carioca por 4 a 1 no Maracanã.

O revés em casa foi uma das derrotas que contribuiu para a demissão do técnico catalão Domènec Torrent, substituído pelo atual treinador, o ex-goleiro Rogério Ceni.

Outros jogos

Mais três confrontos decidem semifinalistas da Copa do Brasil. Mais cedo, às 16h30, Grêmio e Cuiabá medem forças em Porto Alegre.

Como o Tricolor Gaúcho venceu o primeiro duelo por 2 a 1, a equipe de Renato Portaluppi passa de fase com um simples empate.

Por outro lado, o Dourado só avança se vencer por dois gols de diferença. Entretanto, se os mato-grossenses vencerem por apenas um gol de vantagem, a decisão da vaga irá para as penalidades.

O segundo desta quarta (18) será às 19h, com Ceará e Palmeiras, na Arena Castelão, em Fortaleza. O Verdão encaminhou a vaga no jogo de ida, ao vencer em casa o Vozão por 3 a 0 no primeiro jogo das quartas.

Mesmo se perder por dois gols de diferença, os paulistas se classificam às semifinais. Já o Ceará terá de vencer por quatro gols para avançar direto. Se o Vozão derrotar Alviverde por três gols de diferença, haverá disputa de pênaltis.

Às 21h30, o América Mineiro recebe o Internacional em Belo Horizonte e depende apenas de um empate para seguir na competição..

O Coelho construiu a vantagem no jogo de ida, em Porto Alegre, quando venceu o Colorado por 1 a 0. Já o time gaúcho só se classifica se ganhar por dois gols de diferença.

Se a vitória da equipe do treinador Abel Braga for por apenas um gol de vantagem, a decisão da vaga será nas penalidades.

