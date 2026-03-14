15/03/2026
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Governo de São Paulo projeta mais de R$ 170 milhões em negócios no SXSW

Escrito por InfoMoney
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O que São Paulo tem a oferecer? O Governo do Estado quer responder a essa pergunta para a comunidade de inovação internacional. Por isso, pelo terceiro ano consecutivo, o poder público investe em uma grande ativação no SXSW (South by Southwest), um dos maiores festivais de criatividade e inovação do mundo, que acontece até 18 de março na cidade de Austin, no Texas (EUA).

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Por quatro dias, a principal via do centro da cidade, a Congress Avenue, contará com a SP House. O espaço faz parte da programação oficial do evento e oferece três palcos de conteúdo e música, uma área para networking e, claro, o tradicional café brasileiro. “Devemos receber 20 mil pessoas nos quatro dias em que estaremos com a casa aberta”, afirma Marília Marton, secretária de Cultura, Economia e Indústria Criativa do Estado de São Paulo.

Com o aumento do fluxo de visitantes, a estimativa é superar os R$ 174 milhões em negócios gerados na edição anterior – montante alcançado quando o espaço recebeu 15 mil pessoas de 64 países. Para este ano, a área da ativação dobrou de tamanho, contando com três palcos simultâneos.

E a concorrência entre ativações de Estados e países no evento é grande: há casas da Inglaterra, da Alemanha e, inclusive, concorrência interna com espaços do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais.

São Paulo como hub de inovaçãoO empenho para ocupar um espaço de protagonismo no SXSW visa posicionar o Estado como centro de conhecimento e negócios para a comunidade internacional. “É o momento em que São Paulo se coloca como o grande hub da América Latina nos temas em discussão aqui: inovação, tecnologia, inteligência artificial, criatividade e resiliência humana”, diz Marília.

À frente do projeto desde o primeiro ano, a secretária entende que a SP House ganha força ao se tornar presença constante no festival. “Vir a um evento como este uma ou duas vezes é importante. Já consolidar essa participação por três anos mostra que não somos aventureiros; traz um senso de confiança a quem ainda conhece pouco do Brasil”, avalia.

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O espaço paulista apresenta programações exclusivas com alguns dos principais palestrantes do evento, como a futurista Amy Webb e o especialista em inteligência artificial Ian Beacraft. Mais do que isso, os palcos servem como vitrine para que brasileiros apresentem soluções e negócios nascidos em solo nacional.

São Paulo terá festival de inovaçãoO São Paulo Innovation Week (SPIW), festival de inovação, tecnologia e empreendedorismo, vai reunir mais de 1 mil palestrantes entre os dias 13 e 15 de maio na Mercado Livre Arena Pacaembu e na Fundação Armando Alvares Penteado (Faap). Assinantes do Estadão podem comprar ingressos com 35% de desconto.

O SPIW é uma realização do Estadão, em parceria com a Base Eventos.

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