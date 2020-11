São Paulo goleia Flamengo no Maracanã por 4 a 1

Mesmo o mais fanático torcedor são paulino, não poderia imaginar a goleada de 4 a1 aplicada pelo Tricolor paulista, dentro do Maracanã, sobre o Flamengo neste domingo (1) de Todos os Santos. Com três jogos a menos e 30 pontos conquistados, os comandados do treinador Fernando Diniz ainda podem sonhar com o título do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O São Paulo volta a campo pela competição, no próximo sábado (7), contra o Goiás no Morumbi, mas antes tem compromisso na quarta (4) contra o Lanús (Argentina) pela Copa Sul-Americana. Os rubro-negros seguem estacionados com 35 pontos na vice-liderança e enfrentam o Athlético-PR pela Copa do Brasil no meio da semana e depois o Atlético-MG pelo Brasileirão.

Apesar do elástico placar, o roteiro da partida poderia ter rumo diferente, caso Bruno Henrique e Pedro tivessem convertido as penalidades a favor dos rubro-negros. Nas duas ocasiões, quem brilhou foi o goleiro Tiago Volpi. Os donos da casa saíram na frente do marcador, logo aos 5 minutos da primeira etapa com Pedro. O São Paulo reagiu com belo gol de Tchê Tchê aos 17. A virada aconteceria com Brenner aos 45.

Confira a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A

No segundo tempo, o Tricolor Paulista ampliaria com Reinaldo de pênalti aos 14 e Luciano, após lançamento de Volpi, selaria a goleada aos 36.

”Foi uma partida atípica. Aconteceu, é doloroso, mas temos que focar agora no mata-mata”, justificou o treinador do Flamengo, Domenéc Torrent, em coletiva logo após o resultado.

Já o técnico Fernando Diniz agradeceu aos jogadores e já projeta a partida contra os argentinos no meio de semana. “Acho que é um presente pra torcida do São Paulo. Saber desfrutar um pouco dessa vitória e se concetrar na quarta-feira, que temos decisão pela frente.”

