SEE nega boatos de fechamento da Escola de Música e diz que novas artes serão ofertadas

A Secretaria Estadual de Educação e Esporte (SEE) negou nesta sexta-feira (13) os boatos espalhados nas redes sociais de que a Escola de Música Acreana teria sido fechada e que seus funcionários teriam sido devolvidos.

“É fake news. Todos os trabalhos seguem acontecendo da mesma forma, com os funcionários atuando”, pontuou o secretário Mauro Sérgio Cruz à reportagem do ContilNet.

Os anúncios divulgados apontavam até para o cancelamento dos cursos ofertados, o que também foi negado pelo representante da pasta.

Mauro disse ainda que, ao contrário do que foi compartilhado, o espaço receberá melhorias nos próximos dias, quando outras formas de fazer arte serão incluídas.

“Pelo contrário, a escola passará por adequações e mudanças, visando com que outras linguagens artísticas, além da própria música, como artes cênicas e visuais, possam ser ofertadas à comunidade de uma maneira geral”, explicou.

“Dessa forma, o governo do Estado, por meio da SEE, mantém seu compromisso com a qualidade da educação e a escola de música, nesse contexto, é fundamental para o desenvolvimento social e artístico de nossa juventude, que tem nela uma boa referência no despertar de talentos e competências”, finalizou.

