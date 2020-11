Segunda agência da Sicredi Biomas inaugura em Rio Branco na sexta-feira

Cooperativa está presente no Acre e no Mato Grosso com agências em 18 cidades

A Cooperativa Sicredi Biomas MT AC AM inaugura nesta sexta-feira (06.11) mais uma agência no município de Rio Branco, capital do Acre, e amplia sua atuação no Estado. Esta será a segunda agência na cidade, que tem uma população estimada de 407 mil habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A primeira agência, denominada Aquiri, foi inaugurada em 2017 na capital acreana e fica localizada na avenida Ceará, no bairro Estação Experimental. Agora os associados poderão contar com mais um ponto de atendimento com a abertura da agência Bosque, localizada na Rua Alvorada, 239, bairro Bosque (em frente à igreja Santa Inês).

Com estrutura ampla e moderna a nova agência faz parte de um plano de investimentos realizados pela cooperativa visando proporcionar instalações mais confortáveis aos seus colaboradores e associados. Com mais essa unidade, a Sicredi Biomas MT AC AM chega a 20 agências em 18 cidades, distribuídas em solo mato-grossense e acreano.

Em novembro, a Sicredi Biomas aumentará mais uma vez o número de agências no estado do Acre, com a abertura também de uma nova agência no município de Cruzeiro do Sul, localizado a 534 km da Capital. A cidade é um dos mais importantes polos turísticos e econômicos do interior do Acre.

O presidente da cooperativa Sicredi Biomas MT AC AM, Eduardo Ferreira, ressalta a importância da ampliação no atendimento do Sicredi na região. “Hoje damos mais esse passo no nosso processo de expansão. Com mais agências poderemos atender ainda melhor nossos associados. Para o ano que vem está no nosso planejamento chegar em mais 7 cidades, sendo 5 no Acre e 2 no Amazonas.”

O diretor regional da Sicredi Biomas, Uelligton Júlio, destaca também que mais do que oferecer créditos, o cooperativismo tem a missão de transformar a vida da comunidade. “O Sicredi torna a vida financeira dos nossos associados mais cooperativa. Quem poupa, ajuda a financiar o crédito de quem precisa, desenvolvendo a comunidade. Nosso objetivo é que por meio dessas soluções financeiras, consigamos realizar sonhos e gerar oportunidades de crescimento das empresas que ali estão, podendo melhorar a sua capacidade produtiva e geração de emprego”

Além do atendimento físico nas agências, os associados podem contar com todos os canais de relacionamento como o Internet Banking, Sicredi Mobile, Caixa Eletrônico e Agente Credenciado.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas é uma das 117 cooperativas do Sistema Sicredi – a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Atua há 31 anos nos estados do Mato Grosso e há 3 anos no Acre contabiliza mais de 35 mil associados. Nesses dois estados, a cooperativa tem área de atuação em 35 municípios, com um total de 20 agências. Em breve estará presente também no estado do Amazonas com área de mais 22 municípios.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

O Sicredi Centro Norte, que abrange os estados de Mato Grosso, Rondônia, Pará e Acre, tem mais de 500 mil associados, com 199 agências em 152 municípios.

