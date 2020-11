TCU divulga identidade dos 45 candidatos do AC beneficiados com o auxílio emergencial

Pang Rocha do PSDB é o mais rico da lista, com R$ 3,45 milhões; ele é irmão de políticos influentes

O Tribunal de Contas da União (TCU) divulgou, no último sábado (7), a identidade dos 10,7 mil candidatos às eleições deste ano que declararam patrimônio superior a R$ 300 mil, mas que receberam o auxílio emergencial.

No Acre, 45 estão nessa situação: 9 milionários; 14 com renda entre R$ 501 mil e R$ 999 mil; e 22 com até R$ 500 mil na conta. O fazendeiro Weverton Fernandes da Rocha tenta se eleger como vereador de Rio Branco e é o mais rico da lista, com R$ 3,45 milhões.

Pang Rocha, como é mais conhecido, é irmão do vice-governador Major Rocha e da deputada federal Mara Rocha. Os três são filiados ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). [Foto de capa: Reprodução/Facebook]

Outros nomes que se destacam são os de Naudo Ribeiro (PDT), que disputa a prefeitura de Jordão, e da professora Miriam Ribeiro (PCdoB), candidata a vice-prefeita de Assis Brasil. Os demais concorrem a uma vaga nas câmaras municipais.

Dos 22 municípios do estado, apenas Manoel Urbano, Mâncio Lima, Porto Walter, Rodrigues Alves, Sena Madureira e Senador Guiomard não registraram irregularidades. Por outro lado, Acrelândia lidera o ranking com 8 candidaturas atendidas pelo auxílio emergencial.

A lei aprovada no Congresso não previa qualquer tipo de restrição de elegibilidade para que os concorrentes às eleições recebessem o benefício. Porém, isso mudou a partir de setembro, com base nos bens declarados de forma espontânea – importante frisar.

“Este texto legal tem como pilares a proteção social e econômica aos mais vulneráveis e o compromisso com a responsabilidade fiscal, tendo sido construída com aperfeiçoamentos sugeridos por recomendações da CGU e do TCU”, informou o Tribunal por meio de nota.

Confira, abaixo, a lista completa do TCU referente ao Acre:

Nome do candidato Cargo Município Soma de Bens Valor do AE acumulado WANDERLI PORTELA DE SOUZA VEREADOR ACRELÂNDIA R$ 1.300.000,00 R$ 1.200,00 MARIA VANEIDA DOS SANTOS SILVA VEREADOR ACRELÂNDIA R$ 1.000.000,00 NULL JOSMAR GOMES COELHO VEREADOR BRASILÉIA R$ 1.223.000,00 NULL ANTONIO CEZAR ALVES FERREIRA VEREADOR EPITACIOLÂNDIA R$ 1.075.000,00 R$ 600,00 WEVERTON FERNANDES DA ROCHA VEREADOR RIO BRANCO R$ 3.450.000,00 NULL ANTONIO WÉLIO DE OLIVEIRA GUEDES VEREADOR SANTA ROSA DO PURUS R$ 3.359.000,00 R$ 1.200,00 ANTONIO PEREIRA ALMEIDA VEREADOR TARAUACÁ R$ 1.930.000,00 R$ 1.800,00 JOSÉ MANOEL DOS SANTOS VEREADOR TARAUACÁ R$ 1.553.000,00 R$ 600,00 ANTONIO TEXEIRA MENDES VEREADOR XAPURI R$ 1.030.000,00 R$ 1.200,00 IRENILDA NINA DE LIMA CAVALCANTE VEREADOR ACRELÂNDIA R$ 800.000,00 R$ 600,00 JESUS FREITAS DO NASCIMENTO VEREADOR ACRELÂNDIA R$ 700.000,00 NULL MARCOS BARROS DA SILVA VEREADOR ACRELÂNDIA R$ 660.000,00 NULL CLEUSON DE OLIVEIRA VEREADOR ACRELÂNDIA R$ 542.000,00 R$ 1.200,00 DANUBIA SILVA DAMASCENO VEREADOR ACRELÂNDIA R$ 400.000,00 R$ 1.200,00 PATRÍCIA ALVES VEREADOR ACRELÂNDIA R$ 363.000,00 R$ 1.800,00 MIRIAM RIBEIRO DA SILVA VICE-PREFEITO ASSIS BRASIL R$ 385.000,00 R$ 3.600,00 JOÃO LEAL FERREIRA VEREADOR BRASILÉIA R$ 623.000,00 NULL ONIVALDO DE CASTRO MOTA VEREADOR BRASILÉIA R$ 580.000,00 NULL GEILDO RODRIGUES BENTO VEREADOR BUJARI R$ 380.000,00 R$ 1.200,00 SAMUEL CARLOS SILVA DO NASCIMENTO VEREADOR BUJARI R$ 370.000,00 R$ 600,00 LAERTE CANDIDO JOSINO VEREADOR BUJARI R$ 325.000,00 1.800,00 ELIZANGELA OLIVEIRA DA SILVA VEREADOR CAPIXABA R$ 400.500,00 NULL FRANCISCA SEBASTIANA RUFINO DE SOUZA VEREADOR CRUZEIRO DO SUL R$ 500.000,00 R$ 1.200,00 ALTEMAR VIRGINIO DA SILVA VEREADOR CRUZEIRO DO SUL R$ 430.000,00 R$ 600,00 JOÃO PAULO REIS DE OLIVEIRA VEREADOR CRUZEIRO DO SUL R$ 410.000,00 R$ 1.200,00 QUELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA VEREADOR CRUZEIRO DO SUL R$ 368.000,00 R$ 3.600,00 MARINALDA DE LIMA FREITAS VEREADOR EPITACIOLÂNDIA R$ 806.913,00 R$ 1.200,00 GELCIVAN DA SILVA PEREIRA VEREADOR EPITACIOLÂNDIA R$ 600.000,00 R$ 1.800,00 IVANIA DOS SANTOS ANDRADE VEREADOR EPITACIOLÂNDIA R$ 370.000,00 R$ 1.200,00 SELIENE CONCEIÇÃO NASCIMENTO LIMA VEREADOR EPITACIOLÂNDIA R$ 350.000,00 NULL JOSE FRANCISCO LOPES DE MOURA VEREADOR FEIJÓ R$ 620.000,00 R$ 1.800,00 FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA VEREADOR FEIJÓ R$ 600.000,00 NULL JUCILEY DAMASCENO VEREADOR FEIJÓ R$ 438.200,00 R$ 2.400,00 MANOEL ODENELIO CARVALHO DA SILVA VEREADOR FEIJÓ R$ 368.500,00 R$ 1.200,00 FRANCISCO NAUDINO RIBEIRO SOUZA PREFEITO JORDÃO R$ 380.000,00 1.800,00 ORACI FROTA DE AZEVEDO VEREADOR MARECHAL THAUMATURGO R$ 350.000,00 R$ 1.800,00 SILVESTRE MOREIRA JUCÁ VEREADOR PLÁCIDO DE CASTRO R$ 710.500,00 R$ 600,00 RICLEUMAR BEZERRA OLIVEIRA VEREADOR PLÁCIDO DE CASTRO R$ 600.000,00 R$ 1.200,00 ROMILDA FELIX DA SILVA VEREADOR PLÁCIDO DE CASTRO R$ 500.000,00 R$ 1.800,00 JORGE NERI MARTINS VEREADOR PLÁCIDO DE CASTRO R$ 400.000,00 R$ 1.200,00 SILVANIO BRAZ DA SILVA VEREADOR PLÁCIDO DE CASTRO R$ 360.000,00 R$ 1.800,00 JOSÉ DE LIMA PAIXÃO VEREADOR PLÁCIDO DE CASTRO R$ 320.000,00 NULL GUIVALDO PEREIRA DOS REIS VEREADOR PORTO ACRE R$ 400.000,00 R$ 1.800,00 CLAUDENOR MAGALHÃES SANTANA DE SOUZA VEREADOR RIO BRANCO R$ 835.000,00 R$ 600,00 MARTA DE FIGUEIREDO VEREADOR RIO BRANCO R$ 780.442,56 R$ 600,00

