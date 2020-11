Três parcelas de R$ 600 foram creditadas no CPF de Pang Rocha; confira o extrato

Uma consulta ao sistema do Auxílio Emergencial mostra que três parcelas de R$ 600 do benefício foram creditadas no CPF do candidato a vereador em Rio Branco Weverton Fernandes da Rocha (PSDB), mais conhecido como Pang Rocha.

O irmão do vice-governador Wherles Rocha (PSL) e da deputada Federal Mara Rocha (PSDB) aparece em uma lista do Tribunal de Contas da União (TCU) de candidatos cuja renda é incompatível com o auxílio.

ENTENDA: Não é fake: Provamos que irmão de Wherles e Mara Rocha está na lista do Auxílio Emergencial

Pang havia declarado à Justiça Eleitoral, no momento do registro da candidatura, patrimônio de R$ 3,4 milhões. O auxílio no CPF do tucano foi requerido no dia 1º de julho. Ele teria recebido a primeira parcela no início de agosto e as demais em setembro e outubro.

O CPF do extrato bate com o número informado na tabela do TCU veiculada nacionalmente. Veja:

