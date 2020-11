Thor Dantas critica ‘imunidade de rebanho’ defendida por Bocalom: “Loucura e erro grave”

O médico e infectologista Thor Dantas usou as suas redes sociais nesta sexta-feira (27) para fazer um alerta à população sobre a famigereda imunidade de rebanho, discutida na transmissão do coronavírus.

O assunto tomou repercussão após uma fala do candidato à prefeitura de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressista), afirmando que os acreanos precisam pegar o vírus para que fiquem imunizados.

“Estou aqui para falar de uma coisa muito importante, sobre essa história de “todo mundo pegar logo a covid para acabar com o problema”. Gente, isso é um erro grave. Uma loucura, na verdade. O que temos que fazer é o contrário”, explicou o especialista.

Thor trouxe ainda a possibilidade de um colapso no Sistema Único de Saúde (SUS), caso um número grande de pessoas seja infectado de uma só vez.

“Se todo mundo pegar covid ao mesmo tempo, o que vai acontecer é o colapso do Sistema Único de Saúde (SUS). Vai ter mais gente nos hospitais do que o que eles dão conta de atender”, defendeu.

“Além de ser uma ideia perigosa, também não é garantia nenhuma de que a doença vá acabar dessa forma. Em vários lugares do mundo, e aqui no Brasil também, tivemos muitos casos na primeira onda e muitos também na segunda onda, além da reinfecção, que já existe”, continuou.

O especialista disse que os acreanos precisam se comportar de forma inteligente para evitar a transmissão do vírus, até que a vacina chegue – até o meio do ano de 2021, de acordo com ele -, nas mais diversas atividades, com o uso de máscaras e do distanciamento social.

“Nesse domingo, por exemplo, que é o dia das eleições, em que as pessoas têm o direito de escolher os seus representantes, é importante ir até o local de votação com máscara, álcool e distanciamento entre as pessoas. Para não adoecermos, é preciso apenas agir com inteligência e sabedora. Cuidado com as ideias malucas, elas podem ser muito perigosas. A ciência é nossa melhor saída nessa pandemia. Sigamos juntos”, finalizou.

