Veja algumas das propostas de Socorro Neri e Bocalom para Cultura, Esporte e Lazer

Para ajudar o eleitor a votar consciente, o ContilNet dá continuidade a uma série de conteúdos informativos sobre as principais propostas dos candidatos ao segundo turno das Eleições para a prefeitura de Rio Branco.

A primeira parte você confere aqui.

Ao todo, seis matérias trarão as melhores ideias de Socorro Neri (PSB) e Tião Bocalom (PP) para 12 eixos de atuação. Serão dois conteúdos diários, um pela manhã e outro pela tarde, com publicação até sábado (28), véspera do pleito.

Cinco propostas de cada eixo foram tiradas diretamente do plano de governo de ambos os pleiteantes. A série teve início na manhã desta quinta com Educação + Saúde e continua agora com Cultura + Esporte e Lazer. Confira:

CULTURA

Tião Bocalom:

– Proteger as manifestações culturais, conhecimentos e costumes dos povos e comunidades tradicionais através do tombamento, registro, inventário e outras formas de acautelamento;

– Resgatar e promover em parcerias, os tradicionais Festivais de Praia em nosso município(Festivais de Praias do Amapá, Sobral, Cidade Nova, Panorama e da Base);

– Destinar 1% do orçamento para investimento direto em cultura para garantir as condições financeiras de programas consistentes e relevantes;

– Renovar a lei municipal de incentivo a cultura, junto com os fazedores de cultura de Rio Branco, num processo democrático e participativo;

– Articular uma rede de cultura e arte com a criação de novos espaços culturais nos bairros e fomentar a produção e o consumo de bens culturais nos bairros e zona rural.

Socorro Neri:

– Realizar concurso público para Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil com cargos, carreiras e salários;

– Criar o Programa Rua Cultural para realização, aos domingos e feriados, de atividades culturais, de esporte e lazer, feiras de artesanato entre outros, com apresentações, mostras e festivais artísticos;

– Ampliar o programa de apoio e incentivo a circulação e intercâmbio de artistas, grupos e instituições que participam de eventos culturais em níveis municipais, estaduais, federal e internacional;

– Fortalecer o Programa Senadinho nos Bairros, que atualmente acontece em Espaços Culturais e Centro de Convivência do Idoso;

– Ampliar o lançamento de Editais de Atividades Culturais nos Equipamentos Culturais do Município.

ESPORTE E LAZER

Tião Bocalom:

– Construção, ampliação e revitalização dos espaços esportivos e de lazer em todo o município, para um melhor desenvolvimento e praticidade das diversas atividades;

– Realizar e promover eventos esportivos e de lazer em parcerias com as federações, ligas, igrejas, grêmios estudantis, associações, indígenas, sistema ‘S’, clubes, academias entre outras;

– Resgatar o Programa Bolsa Atleta Estadual, para estimular e custear os atletas que representaram o município em competições nacional;

– Buscar parcerias com os ministérios, para a logística de transporte, hospedagem e alimentação, para nossos representantes em viagens em competições, intercâmbio municipal, estadual, nacional e internacional;

– Realizar e promover intercâmbios e parcerias entre os municípios, competições esportivas e de integração em todas as modalidades.

Socorro Neri:

– Realizar concurso público para servidores efetivos da área de esporte e lazer;

– Apoiar modalidade de esportes paralímpicos, visando ampliar a inclusão de pessoas com deficiência;

– Fortalecer a realização do Copão Comunitário e do Campeonato Municipal de Futsal, incluindo/ampliando a participação feminina nestes eventos;

– Ampliar o alcance das atividades e eventos esportivos e de lazer realizados com a comunidade e com servidores municipais, a exemplo da Corrida do Gari, Corrida da Cidade, Cicleata da Cidade;

– Estimular a realização de campeonatos em várias modalidades esportivas nos bairros, promovendo a prática dos esportes pela juventude, conectando projetos entre bairros e difundindo a cultura da atividade física e do lazer.

