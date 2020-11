Confira as principais propostas de Socorro Neri e Bocalom para Educação e Saúde

Série com as melhores ideias dos candidatos será publicada diariamente até sábado

Para ajudar o eleitor a votar consciente, o ContilNet publica a partir desta quinta-feira (26) uma série de conteúdos informativos sobre as principais propostas dos candidatos ao segundo turno das Eleições para a prefeitura de Rio Branco.

Ao todo, seis matérias trarão as melhores ideias de Socorro Neri (PSB) e Tião Bocalom (PP) para 12 eixos de atuação. Serão dois conteúdos diários, um pela manhã e outro pela tarde, com publicação até sábado (28), véspera do pleito.

Cinco propostas de cada eixo foram tiradas diretamente do plano de governo de ambos os pleiteantes. A série terá início na manhã desta quinta com Educação + Saúde e continua pela tarde com Cultura + Esporte e Lazer. Confira:

EDUCAÇÃO

Tião Bocalom:

– Revisão do Plano de Carreira da educação;

– Construção de novas creches;

– Parceria com o Governo do Estado para contratação de mais professores;

– Construção de novas escolas de ensino fundamental I;

– Garantir aquisição de produtos da agricultura familiar cadastrados para compor parte da merenda escolar.

“Vamos implantar a disciplina de empreendedorismo já a partir do primeiro ano do ensino fundamental básico, porque queremos que as criança sejam preparadas não só para esperar um concurso público, mas para empreender, para viver do seu próprio negócio porque esse é o caminho. Com apoio do governo federal, nossos deputados, senadores, arrumar recurso para que a gente possa abrir pelo menos mais 5 mil vagas durante nossos próximos 4 anos porque as pessoas precisam trabalhar e não têm onde deixar a criança”

Socorro Neri:

– Criar o Centro de Formação para Profissionais da Educação Municipal;

– Revisar e atualizar o plano de carreira e remuneração;

– Ampliar o investimento público em educação, a partir da nova Lei do Fundeb e das referências do Custo Aluno Qualidade (CAQ);

– Ampliar a oferta da educação infantil em creches e pré-escolas;

– Implantar a Biblioteca Municipal, como um espaço sociocultural disponibilizando produtos e serviços para a comunidade em geral.

“O que queremos na próxima gestão é incluir não só os professores na formação continuada, mas também os demais profissionais. À medida que todos contribuem para o aprendizado das crianças para forma nas escolas os ambientes adequados para aprendizagem e agora com esse desafio maior que é desenvolver atividades remotas, todos nós professores precisamos ser capacitados para isso”

SAÚDE

Tião Bocalom:

– Farmácias com Remédios: Garantir através da assistência farmacêutica o abastecimento de todas as farmácias das unidades de saúde do município, para atender as necessidades do povo;

– Vacina do coronavírus: Garantir prioridade para imunizar todos os trabalhadores da saúde, assim que for liberada para Rio Branco;

– Priorizar a saúde preventiva para o fortalecimento da política de atenção básica de saúde;

– Reestruturação das equipes nas Unidades de Saúde da Família com médicos, enfermeiros, odontólogos, técnicos e agentes comunitários de saúde;

– Criar o terceiro turno nas 05 Unidades de Referência para Atenção Primária (URAP’s).

“É obrigatório o uso de 15% da receita do município para a Saúde, então não é justo que não se tenha medicamento, que não se tenha médico e dentista e na nossa gestão teremos dentistas, médicos, inclusive, vamos ter enfermeiras obstétricas pra poder fazer o acompanhamento das mulheres, coisa que ainda não existe”

Socorro Neri:

– Implantar uma Policlínica no Segundo Distrito;

– Ampliar o atendimento remoto ofertado pela central de teleconsultas;

– Implantar e implementar novas equipes multiprofissionais nas Unidades de Referência da Atenção Primária (URAPs) e Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASFs);

– Fortalecer o programa de saúde escolar, avaliando e monitorando as condições de saúde dos alunos da Rede Pública Municipal de Ensino;

– Criar um Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) que presta assistência especializada aos trabalhadores acometidos por doenças e/ou agravos relacionados ao trabalho.

“Hoje as consultas são agendadas por meio de um sistema e o tempo de espera é inferior a 15 dias. Paralelo a isso, o município está trabalhando com as UPAs para fazer um agendamento integrado também com as unidades do governo. Vamos colocar um turno intermediário de atendimento com médicos em todas as unidades de saúde”

