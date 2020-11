Will Smith refaz foto com o filho Trey Smith: “Uma das minhas pessoas preferidas no mundo”

Will Smith caiu em tentação e compartilhou com seus 50 milhões de seguidores uma foto comparativa entre ele e o filho Trey Smith, que completou 28 anos nesta quarta-feira (11). Na imagem, o protagonista de clássicos como MIB – Homens de Preto e Em Busca da Felicidade aparece recriando a pose com seu primogênito.

“O que tem seis pernas e faz 28 anos? Uma das minhas pessoas preferidas no mundo. Em cima de uma cadeira. Te amo, T-Ball. Feliz aniversário”, brincando o ator somando as pernas da cadeira e do filho.

O jovem tem o mesmo nome do pai, Willard Smith III, e – por causa do “terceiro” -, recebeu o apelido de “Trey”. Ele é fruto do casamento de Will com Sheree Zampino que acabou em 1995. O ator também é pai de Jaden, de 22 anos, e Willow, de 20, do casamento com Jada Pinkett Smith.

Muita gente nem sabia que o ator tinha outro filho além de Jaden e Willow, mas o mais velho já apareceu no clipe de seu pai Just the Two of Us, gravado em 1998. Ele também atuou em dois episódios da série de sitcom All of Us, participou do programa The Oprah Winfrey Show e participou do especial de TV David Blaine: Real or Magic.

Hoje em dia, toda a família é muito unida, mas as coisas nem sempre foram boas assim. De acordo com a imprensa internacional, Trey “se sentiu traído e abandonado” por anos. Em 2018, o pai ficou muito emocionado ao compartilhar um vídeo no Instagram enquanto fazia uma viagem de férias com o primogênito por Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

No vídeo, o ator falou sobre os anos que passou mais distante do filho. “Nem sempre foi assim entre Trey e eu. Lutamos anos depois de meu divórcio de sua mãe. Ele se sentiu traído e abandonado. É uma bênção recuperar e restaurar um relacionamento amoroso com meu lindo filho”, comentou na legenda da foto.

“Sabe de uma coisa, pai? Acabei de perceber que você não é apenas meu pai. Tenho certeza de que você é meu melhor amigo”, respondeu o filho.

Um ano mais tarde, Smith falou mais sobre a relação dos dois durante um show e comentou que Trey ainda estava se recuperando e superando.

“Realmente, nos últimos dois anos, houve sabedoria e desenvolvimento emocional suficiente para ser capaz de abordar as questões com amor”, discursou.

Agora o jovem tem uma ótima relação com o pai e enche sua rede social com fotos ao lado dele. Ele também sempre se mostra orgulho com fotos ao lado de seus irmãos e se dá muito bem com a madrasta.

Na vida profissional, ele trabalha como DJ, usa o nome de AcE e lançou uma música com Willow e Jaden chamada Find You Somewhere. O primogênito também produziu uma faixa para a irmã caçula intitulada Why Don’t You Cry? [Capa: Reprodução/Instagram]

