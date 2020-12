Acreana participa de curso para atores infantis com Sérgio Malandro no RJ

Me siga no Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

A acreana Maria Vitória Simões, a Miss Acre Pré Teen 2020, de 13 anos, participou do curso de formação para atrizes mirin no Studio M do diretor Moisés Farias, no Rio de Janeiro .

Moradora do bairro do Bosque, em Rio Branco, a pequena entrou para o seleto elenco do renomeado estúdio de formação de atores do Brasil.

Maria Vitória ainda desfrutou da companhia do apresentador e ator Sérgio Malandro, famoso pelo bordão “gluglu yeah yeah”, e por suas participações em programas na TV e também filmes com estrela nacionais, como Xuxa Meneghel, no filme ‘Lua de Cristal’.

A formação como atriz é preparação rumo ao Pequena Miss Brasil 2020/21, que acontece no dia 20 de fevereiro na cidade de Curitiba, no Paraná. Sob a coordenação de Celso Missólogo, Maria Vitória representa o Acre no concurso assinado por Marcelo Ramos.

