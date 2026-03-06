Gol anuncia hub internacional no Galeão e prevê voo direto do Rio para NY

O Rio será o novo ponto de partida da estratégia internacional da Gol Linhas Aéreas. Nesta sexta-feira, a companhia anunciou que o Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, será o novo hub internacional da empresa.

A ideia é que o terminal funcione como um centro de conexões para alimentar rotas ao exterior, concentrando passageiros vindos de diferentes cidades brasileiras antes do embarque para destinos internacionais.

O CEO da Gol, Celso Ferrer, sinalizou que a estratégia está alinhada com a chegada de novas aeronaves Airbus, que permitirão voos mais longos e com maior capacidade de passageiros.

— Vamos voar para Nova Iorque daqui pro Galeão com voo direto a partir de julho — disse o executivo, a jornalistas.

Voos para EuropaSegundo o executivo, 85% do crescimento da Gol em 2025 se deu no Rio de Janeiro. Além das ligações diretas entre a capital fluminense e Nova York, a companhia também vai ampliar sua presença no mercado europeu.

— Tivemos coragem e vamos anunciar os primeiros voos para a Europa. O primeiro destino será Lisboa — adiantou Ferrer.

Marco para a companhiaO anúncio da incorporação de cinco novas aeronaves pela Gol, feito na manhã desta sexta-feira, marca um novo momento da companhia, que encerrou seu processo de recuperação judicial há nove meses.

Há 25 anos, a Gol só operava com frota padronizada da Airbus no modelo 737, um avião de corredor único com capacidade de cerca de 180 passageiros.

Agora, com as cinco aeronaves modelo A330-900 neo previstas para serem entregues entre este ano e o ano que vem, a companhia terá aviões com com dois corredores – os chamados widebody, de fuselagem larga -, que pode levar de 250 a 300 passageiros, ou seja, quase o dobro de capacidade.