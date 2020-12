Além do Alto Acre, Rio Branco e outros 10 municípios regridem para bandeira laranja

Anúncio feito por meio de videoconferência na manhã desta sexta-feira (11), pelo Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, revela que a regional de saúde do Baixo Acre/Purus regrediu da bandeira amarela para a laranja.

A regional é representada pelas cidades de Acrelândia, Bujari, Capixaba, Jordão, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Senador Guiomard.

O período analisado para a atual classificação foi de 22 de novembro a 5 de dezembro. Esta foi a 13ª divulgação da classificação do nível de risco desde a criação do Pacto Acre sem Covid, no dia 22 de junho. Na última divulgação, no dia 27 de novembro, a regional permanecia, pela nona vez consecutiva, na bandeira amarela.

Houve aumento de três índices: novos óbitos (125%) e ocupação de leitos clínicos (20%) e de UTI (94%).

Uma nova avaliação acontecerá daqui a 14 dias para saber se as 11 cidades permanecem, retrocedem ou avançam de faixa.

