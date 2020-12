Alerta: Rio Branco deve enfrentar mais 24 horas de chuva neste final de semana

Segundo o Sipam, há previsão de temporais em todo o estado, com grandes acumulados de chuva para este domingo

Com chuva constante há mais de 5 horas, Rio Branco já está com um acumulado de 35 milímetros. Segundo o major do corpo de Bombeiros, Claudio Falcão, apesar da quantidade de chuva, não houve atendimento de nenhuma ocorrência.

“Não atendemos ocorrências dada a forma com que essa chuva tem ocorrido, ela está constante, porem não é muito forte, o que dá tempo de escoamento”, explicou Falcão.

O major disse ainda que mesmo assim, foram registrados pontos de alagamento em locais com difícil drenagem na Capital como a Getúlio Vargas, Rua Farroupilha “e outros pontos que são cortados por igarapés que elevam os níveis com a chuva, mas estamos monitorando, pois sabemos que assim que a chuva cessar, esta água vai escoar”, tranquilizou o bombeiro.

Ainda de acordo com Claudio Falcão, a previsão é que as chuvas continuem pelas próximas horas. Até a sexta-feira (25), já havia chovido 303 milímetros de acumulado de chuva, quando o esperado era 249, portanto já havia ultrapassado a previsão e com a chuva deste fim de semana, esse excesso deve ser ainda maior.

Previsão do tempo

Segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, há previsão de temporais em todo o estado, com grandes acumulados de chuva para este domingo (27). O motivo é o sistema de baixa pressão permanece sobre o norte da Bolívia e aumenta a instabilidade sobre o Acre.

