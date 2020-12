Antes de passar o Ano Novo no Juruá, Gladson entrega 100 cestas básicas em Tarauacá

O governador Gladspn Cameli foi passar a virada do ano em Cruzeiro do Sul, sua terra Natal. Ele viajou na tarde desta quarta-feira (29) após despachar com alguns chefes de instituições de seu governo, em seu gabinete particular.

O secretário de Segurança Paulo César foi um dos que esteve com Cameli antes dele embarcar rumo ao Juruá, juntamente com oficiais promovidos na Polícia Militar do Acre.

Antes de chegar a Cruzeiro do Sul, Gladson parou em Tarauacá, onde junto com a prefeita Marilete Vitorino e a prefeita eleita Maria Lucinéia, visitou bairros atingidos pela enchente.

O governador entregou cestas básicas aos desabrigados e colocou a estrutura do estado à disposição da prefeitura do município, que vem arcando com uma série de despesas durante este período de cheia do rio Tarauacá.

“Visitamos os pontos alagados e as escolas que estão servindo como abrigos. Na ocasião entregamos cestas básicas para ajudar a população nesse momento difícil. Nesse primeiro momento entregaremos mais de 100 sacolões. Me solidarizo com as famílias dos dois bairros atingidos e coloco toda a estrutura do Estado à disposição para prestar assistência ao povo de Tarauacá”, disse o governador em uma rede social.

