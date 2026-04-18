Ação realizada em Cruzeiro do Sul deve contemplar também os municípios de Feijó e Tarauacá

A atuação da deputada estadual Antônia Sales resultou na entrega de veículos, equipamentos e insumos para produtores rurais, agricultores, pescadores e trabalhadores do Juruá. A ação ocorreu neste sábado (18), em Cruzeiro do Sul, e contou com a participação da governadora Mailza Assis.

Os itens foram adquiridos por meio de emenda parlamentar destinada por Antônia Sales, com foco em melhorar as condições de trabalho e o escoamento da produção em áreas de difícil acesso na região. A iniciativa busca atender demandas históricas de comunidades rurais que enfrentam limitações de infraestrutura, especialmente durante o período de chuvas.

Durante a agenda, a governadora participou da entrega dos materiais e destacou a importância da iniciativa proposta pela parlamentar. Segundo ela, a realidade das comunidades exige planejamento voltado às necessidades locais.

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“Estamos entregando esses equipamentos, ferramentas para trabalho, veículos para transporte, porque onde moram, geralmente não tem uma estrada, considerando nosso solo que é difícil. Às vezes até tem um ramal, mas na época da chuva é impossível trafegar. Então, a senhora pensou certo, direitinho, pensou nas necessidades das pessoas. É isso, precisamos nos colocar no lugar do outro e planejar as coisas que de fato cheguem à nossa população”, afirmou.

A ação deve ser ampliada para outros municípios do interior, como Feijó e Tarauacá, reforçando o apoio ao setor produtivo e às comunidades rurais do Acre.