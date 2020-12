Ao lado do filho, pai se veste de Papai Noel para animar pessoas no centro de Rio Branco

Ao lado do filho Diogo Vinícius, de apenas 6 anos, o repórter beijoqueiro e assessor no Governo do Acre, Diego Lins, faz um trabalho voluntário de alegrar a vida de quem passeia pelo centro de Rio Branco nesse período natalino.

Ele, pelo segundo ano consecutivo, se veste de Papai Noel para divertir a população e tirar foto com as pessoas, no intuito de “tornar a vida mais leve”.

“Faço com amor e levo o meu filho para que ele aprenda desde cedo que essa energia muda o mundo e faz tudo ficar com mais sentido”, disse à reportagem do ContilNet.

Diego não cobra nada pelo que faz e, além disso, realiza ações solidárias para arrecadar brinquedos e sacolões para crianças e famílias carentes na capital.

“Eu sinto que é muito importante esse movimento de fazer pelo outro que nesse momento precisa tanto da gente. Além de alegrar a vida das pessoas, eu também gosto de ajudar quem precisa”, finalizou.

Ao passar pela praça central, em frente à sede da Prefeitura, Lins arranca muitos olhares, sorrisos de crianças e um click fotográfico, ora ou outra.

