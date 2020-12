Após 6 anos de atraso, Socorro Neri tira obra do papel e inaugura shopping popular

Na manhã desta quarta-feira (30) a prefeita Socorro Neri (PSB) realizou a inauguração oficial do Shopping Popular, localizado na Rua Benjamin Constant, em Rio Branco. Segundo ela, o espaço além de ser moderno, vai gerar emprego e renda aos empreendedores.

“Essa obra é muito importante pois ela retira mais de 400 famílias, consideradas camelôs, da rua para um espaço digno onde elas poderão certamente ampliar renda e gerar novos empregos”, declarou.

Neri deu continuidade a obra do ex-prefeito Marcus Alexandre (PT), que na época estava com 30% concluída. “Quando a gente continuou a obra, fizemos ajustes no projeto, e conseguimos executar” disse.

O presidente do Sindicato dos Camelôs na Capital, o vereador Juruna, parabenizou a entrega da obra e elogiou o esforço em realizar a execução do projeto que estava parado. *Queria aqui agradecer a essa obra prefeita, a senhora deu continuidade e isso além de ser a realização de um sonho, vai abranger mais de 4 mil pessoas de forma direta”, ressaltou.

A obra

O espaço conta com três andares e 12.000m², o Aquiri Shopping foi orçado em R$ 23 milhões e construído em um terreno ao lado do Terminal Urbano, no Centro de Rio Branco.

O Shopping conta com uma praça de alimentação, elevadores, 487 espaços entre boxes e quiosques, fraldário, internet e jardins. O empreendimento vai abrigar os lojistas (ambulantes) que ocupavam o Calçadão da Benjamim Constant, nas imediações do Colégio Acreano.

Em 2014, o então ministro do Turismo, Gastão Vieira, veio ao Acre e assinou a ordem de serviço. A previsão inicial era de que o prédio fosse entregue no primeiro semestre de 2015, mas uma pilastra do edifício precisou ser refeita por problemas no solo e a obra ficou parada.

Na gestão da prefeita Socorro Neri, a Prefeitura de Rio Branco retomou a obra após contrair um empréstimo de R$ 14,5 milhões junto à Caixa Econômica Federal. Com a iniciativa da gestora a construção avançou, sendo concluída e entregue no início de dezembro.

