Após barco naufragar, homem desaparece no Rio Muru, em Tarauacá

Em Tarauacá, um homem está desaparecido desde as 16 horas de terça feira (29) após o barco em que navegava, naufragar nas águas do Rio Murú.

Informações que ele se dirigia na companhia de mais dois trabalhadores com destino à comunidade do Itamaraty, quando o barco virou. Dois conseguiram se salvar, porém, um deles afundou no rio.