Após ganhar ‘A Fazenda 12’, Jojo Todynho compra casa em condomínio do RJ

Jojo Todynho, que foi a grande vencedora de ‘A Fazenda 12’, da Record TV, e levou para casa R$ 1,5 milhão, já investiu seu dinheiro num imóvel.

Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, a funkeira comprou uma casa em um condomínio fechado na Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O prêmio que ganhou no reality show ainda ajudará muitas pessoas. Assim que deixou a atração, Jojo disse que irá criar um projeto para crianças carentes:

“Uma das ideias que eu tenho é montar um projeto que pode beneficiar todas as crianças do meu bairro (Bangu). Quero proporcionar para elas o que eu não tive na infância. Eu queria fazer balé, mas não tinha dinheiro e fui fazer luta que era melhor. Então quero botar balé, reforço escolar, aula de natação, pois aprendi a nadar aqui um pouquinho. Quero colocar coisas que possam direcionar eles futuramente. As nossas crianças são o futuro do nosso Brasil e se tiver como proporcionar algo a eles, eu quero fazer parte disso, devolver para a minha comunidade o carinho que recebi”, disse ela.

