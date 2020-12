Após tentar matar jovem, homem é morto a facadas e terçadada em bebedeira no Bujari

Após participar de uma tentativa de homicídio, um homem identificado José Adriano Shimenez da Silva, de 32 anos, foi morto a golpes de terçado e de faca, na madrugada deste domingo (20), no km 18 do Ramal do Espinhara, na zona rural do Bujari, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, tanto o autor, que é um adolescente de 17 anos, quanto a vítima participavam de uma bebedeira no ramal, quando o jovem saiu da bebedeira e foi para a casa.

Durante a madrugada, José Adriano e um grupo de pessoas que estavam na bebedeira foram até a casa do adolescente para mata-lo. De acordo com a polícia, o grupo chegou a desferir várias facadas contra o jovem, que conseguiu fugir do local mesmo ferido.

Após a tentativa de execução, o grupo voltou para a casa onde estava ocorrendo a bebedeira, e acabou sendo surpreendido pelo adolescente que estava armado com um terçado.

Ainda segundo a polícia, o grupo fugiu ao ver o adolescente, mas José Adriano estava dormindo e acabou sendo atingido por dois golpes de terçado no pescoço. O adolescente ainda desferiu duas facadas no peito da vítima.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber socorro. O corpo foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco.

Pela manhã, policiais militares da Companhia destacada do Bujari – 1° Batalhão estiveram no local pela manhã e realizaram diligências na área, na qual conseguiram apreender o adolescente de 17 anos acusado de matar Adriano.

O jovem estava em casa e foi levado pelos PMs ao pronto-socorro de Rio Branco, para receber atendimento médico, e depois encaminhado para a Delegacia de Flagrantes da capital, para os devidos procedimentos.

As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Polícia Civil do Bujari.

