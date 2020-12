Avaliação positiva de Gladson é de mais de 80% em Cruzeiro do Sul, diz Data Control

A aprovação do governador do Acre Gladson Cameli (sem partido) continua em alta em Cruzeiro do Sul. Pesquisa do Instituto Data Control divulgada nesta quarta-feira (30) mostra que 80,8% avaliam positivamente o governo contra 5,2% de reprovação. Indiferentes somam 11,4% e não sabem, 2,6%.

Já em Rio Branco os números positivos são mais tímidos e fecharam a pesquisa com 60,5%. Por outro lado, a insatisfação chegou a 10,8%. Quase 30% consideram o governo regular. Não sabem ou não responderam somam 0,7%.

A pesquisa ouviu 608 pessoas em Rio Branco e 500 em Cruzeiro do Sul. A margem de erro é de quatro pontos percentuais para mais ou para menos.

