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Genial/Quaest: 77% defendem que Brasil fique neutro na guerra dos EUA contra Irã

Escrito por InfoMoney
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Na visão da maioria dos brasileiros, o País deve se manter neutro em relação à guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã. Essa é a principal conclusão de pesquisa Genial/Quaest divulgada neste sábado, 14.

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O levantamento apurou que 77% defendem a posição de neutralidade do Brasil neste conflito. Já 14% acreditam que o Brasil deveria apoiar Estados Unidos e Israel, enquanto 2% sugerem apoio ao Irã. Outros 7% não souberam responder.

A posição de neutralidade foi dominante entre todos os segmentos demográficos pesquisados, oscilando na faixa de 70% a 80% nas declarações de homens e mulheres, pessoas de diferentes faixas etárias, religiões, rendas e regiões do País.

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A exceção está na análise dos brasileiros conforme seu viés político. Segundo a Genial/Quaest, o grupo que mais defende o apoio do Brasil aos Estados Unidos e à Israel são os bolsonaristas, em que 36% se manifestaram favoráveis. Entre os lulistas, 7% se disseram a favor.

A parceria com Estados Unidos e Israel foi maior entre homens (18% a favor) do que entre mulheres (10% a favor). No recorte por religiões, teve mais apoio dos evangélicos (19%) do que católicos (12%).

Já quando se trata de apoio ao Irã, a defesa dessa tese foi baixa em todos os segmentos demográficos. O maior apoio à causa partiu dos lulistas, mas, ainda assim, com apenas 4%.

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A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos à consultoria Quaest. Ela foi realizada entre os dias 6 e 9 de março, com 2.004 entrevistas face a face, via coleta em domicílios. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2 pontos porcentuais para cima ou para mais.

O levantamento também apurou que 75% dos brasileiros têm conhecimento que os EUA bombardearam o Irã na semana anterior, enquanto 25% disseram não saber desse fato. E a pesquisa apontou ainda que 81% responderam ter medo que o conflito se espalhe pelo mundo, mas 18% descartaram esse receio.

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