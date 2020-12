Avanço para bandeira Amarela não flexibiliza decreto que proíbe festas no Natal e Réveillon

Conforme o comitê divulgou na manhã desta quarta, todas as regionais do estado estão na bandeira Amarela

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgou na manhã desta quarta-feira (23), a nova classificação de risco das regionais do Acre em relação à pandemia do coronavírus. Conforme o comitê, todas as regionais do estado estão na bandeira Amarela.

As regionais Baixo Acre/Purus e Alto Acre, que estavam na bandeira laranja, obtiveram notas 12 e 11 respectivamente, a regional do Juruá e Tarauacá/Envira obteve nota 11 e não avançou ou retrocedeu, permanecendo em bandeira amarela.

Com o avanço da Capital e outros municípios, havia a expectativa da população que houvesse flexibilização por parte do Estado em relação à autorização de festas de Natal e Réveillon, proibidas por decreto publicado na segunda-feira (21), porém, isso não deve acontecer.

Até 1 de janeiro de 2021, as atividades de bares, restaurantes, lanchonetes, barracas, casas noturnas, boates e similares e confraternizações de qualquer natureza em clubes, condomínios (nos espaços comuns e salões de festas), espaços públicos, hotéis, além de shows musicais e pirotécnicos, em ambientes abertos ou fechados, com ou sem a cobrança de ingressos, estarão limitadas a 30% da capacidade de ocupação do local, limitado até 100 pessoas.

Conforme o documento, as restrições ocorrem independentemente das reclassificações que houverem no período. As mestas mesmas atividades citadas, estão proibidas em sua totalidade a partir da 18h do dia 24 de dezembro até às 11h do dia 25 de dezembro, bem como de 18h do dia 31 de dezembro até às 11h do dia 1º de janeiro de 2021, sendo permitidas, no que couber, as modalidades de delivery e retirada no local.

O decreto publicado pelo governo proíbe ainda as aglomerações de pessoas em espaços públicos, como praças, parques e outros, cabendo aos órgãos de Segurança Pública exercer o apoio para garantir o cumprimento da resolução.

