Bandidos armados invadem CT do Atlético Acreano e ameaçam funcionário e jogadores

Cinco homens armados invadiram na manhã desta quinta-feira (10) o Centro de Treinamento do Atlético Acreano, localizado no bairro Quinze. Eles dispararam aleatoriamente e chegaram a apontar revólver na cabeça de um funcionário que estava no local cortando grama.

Os jogadores estavam no local no momento da invasão e, ao perceberem a movimentação, se esconderam nas instalações do centro.

Segundo informações, os bandidos teriam dito que o “problema” não era com o clube, mas seguiram atirando para cima e para os lados como forma de intimidar.

Eles tentaram roubar um veículo que estava na frente do CT, mas sem sucesso. Depois, eles conseguiram entrar em um outro veículo de um estabelecimento no entorno e fugiram. A polícia foi chamada, mas não conseguiu deter ninguém no local.

“Os jogadores seguem lá, todos expostos, e ninguém do clube faz nada a respeito. O mínimo seria trocar eles de local”, disse uma testemunha que não quis se identificar.

Essa não foi a primeira vez que o local sofreu com ação de bandidos. Um assalto a mão armada já teria acontecido no local. Na ocasião, o bandido levou dinheiro, celulares e videogame.

Segundo denúncia, a falta de cuidados com a segurança do centro favorece a ação criminosa. “O terreno só tem a frente murada, com o portão aberto 24h por dia. Já a parte de trás é aberta e as pessoas do bairro transitam por dentro do CT para cortar caminho. Qualquer pessoa pode entrar, não existe segurança nenhuma. Os quartos onde eles dormem é da porta direto pro terreno”, informou uma fonte ligada ao clube.

(Foto: Reprodução TV Acre)

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários