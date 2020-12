Câmeras flagram mulher furtando bolsa em plena luz do dia em frente à Aleac

A dona de casa Odília Silva de Oliveira foi vítima de um furto no início da tarde desta quarta-feira (16), no Bar Municipal, localizado na praça em frente a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em Rio Branco.

A vítima relatou que estava almoçando no quiosque após ter ido tirar o dinheiro do benefício do Bolsa Família com o filho. Após se sentar e colocar a bolsa apoiada na cadeira, uma mulher (que usava camisa verde) que estava sentada na mesa ao lado se levantou e levou a bolsa da vítima que estava com todo o dinheiro e os documentos de Odília e do filho.

A vítima disse que só percebeu que havia sido vítima de furto na hora de pagar a conta do almoço, quando sentiu falta da bolsa.

Ainda no local, a mulher pediu que a proprietária do quiosque fornecesse as imagens das câmeras de segurança e procurou a Delegacia de Flagrantes para registrar um boletim de furto. O caso agora segue em investigação pela Polícia Civil.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários