Candidatos eleitos nos municípios do Juruá e Alto Acre são diplomados pelo TRE

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) diplomou na tarde desta quarta-feira (16) todos os candidatos eleitos nos municípios que integram as regiões do Juruá e Alto Acre. A solenidade aconteceu de forma online como medida de contenção do coronavírus.

Participaram da cerimônia de diplomação dos eleitos pelo Juruá o governador Gladson Cameli (sem partido), o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) Nicolau Junior (PP) e a senadora Mailza Gomes (PP).

Foram diplomados, ao todo, 92 vereadores, nove prefeitos e nove vice-prefeitos. O diploma será enviado a todos via e-mail. Confira a lista dos eleitos majoritários:

JURUÁ

Cruzeiro do Sul

Prefeito: Zequinha Lima (PP)

Vice: Henrique Afonso (PSD)

14 vereadores

Mâncio Lima

Prefeito: Isaac Lima (PT)

Vice: Angela Valente (Republicanos)

11 vereadores

Porto Walter

Prefeito: Cesar Andrade (MDB)

Vice: Guarsonio Melo (PSDB)

9 vereadores

Marechal Thaumaturgo

Prefeito: Isaac Piyako (PSD)

Vice: Valdelio Furtado (PSD)

9 vereadores

Rodrigues Alves

Prefeito: Jailson Amorim (PROS)

Vice: Nilson Magalhães (PROS)

11 vereadores

ALTO ACRE

Brasiléia

Prefeito: Fernanda Hassem (PT)

Vice: Carlinhos do Pelado (PSB)

11 vereadores

Assis Brasil

Prefeito: Professor Jerry (PT)

Vice: Reginal Martins (PT)

9 vereadores

Xapuri

Prefeito: Bira Vasconcelos (PT)

Vice: Maria Auxiliadora (PT)

9 vereadores

Epitaciolândia

Prefeito: Sergio Lopes (PSDB)

Vice: Professor Soares (PROS)

9 vereadores

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários