Carro que vinha de Boca do Acre para Rio Branco capota e deixa quatro feridos

Quatro pessoas ficaram feridas após um acidente no início da noite deste domingo (20), no km 110 da BR-317, mais conhecida como estrada de Boca do Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, as vítimas trafegavam em um carro modelo Fiat Uno, de cor prata, no sentido Boca do Acre – Rio Branco, quando um veículo saiu da pista e capotou, chegando a parar fora da pista.

Outros motoristas que também trafegava pela via prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi ao local e prestou os primeiros atendimentos às vítimas, que foram encaminhadas para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável, com apenas escoriações. Duas pessoas saíram feridas do acidente pela força do impacto.

A Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos da perícia. Após os procedimentos, o veículo foi removido e levado para o pátio da PRF.

