Chef morre de Covid-19, aos 41 anos, às vésperas de se tornar pai pela segunda vez

Paolo passou cerca de 25 dias internado com coronavírus e não apresentava comorbidades, apenas sobrepeso.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que, até esta segunda-feira (28), 11.605 mortes por Covid-19 foram confirmadas em Minas Gerais. Há mais de 524 mil casos da doença registrados no estado.

O corpo de Paolo Peluso será velado no Cemitério Bosque da Esperança, às 14h30. O sepultamento está marcado para as 16h30.

Ainda de acordo com o comunicado, o restaurante ficará fechado devido ao luto. O estabelecimento será reaberto no dia 2 de janeiro, “de coração aberto e com o mesmo carinho de sempre”.