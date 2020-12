Convidado pelo ContilNet, astrólogo Maurício Bernis faz previsões para 2021

Pelo segundo ano consecutivo, o renomado astrólogo paulista Maurício Bernis é o convidado do ContilNet para falar sobre as previsões astrológicas para o ano que inicia na próxima sexta-feira (1). Veja quais são as novidades no Brasil e no mundo, de forma geral!

Bernis afirma que 2021 é o início de um novo ciclo, uma nova fase. Será um ano para ampliarmos horizontes e colocarmos em prática os conhecimentos.

Segundo o astrólogo, a partir de março abre-se uma ‘janela’ e inicia-se um novo tempo, de mais facilidade. Maurício falou ainda sobre o futuro do país, espiritualidade e mais.

Confira!

Sobre o astrólogo

Maurício Bernis é astrólogo certificado pela International Society for Astrological Research (Certificate of Astrological Proficiency) e Consultor Empresarial.​

Engenheiro, extensão em administração, psicologia e parapsicologia. Associa hermetismo a esses conhecimentos em sua prática profissional, direcionando seu trabalho nas áreas de Vocação, Empresas e Finanças.

Presidente da AstroBrasil Consultoria. Leciona cursos de Especialização em Astrologia Vocacional, Empresarial e Financeira. Autor de livros e palestrante internacional.

Mantém o canal Mauricio Bernis Astrologia no YouTube, onde fornece regularmente informações astrológicas ao público em geral. Fundador da C.N.A. (Central Nacional de Astrologia).

Sites: www.bernis.com.br e www.astrobrasil.com.br.

