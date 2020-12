Crime ambiental: Pássaros em cativeiro são apreendidos em Rio Branco

Policiais Civis da 2ª Regional, localizada na Cidade do Povo, cumpriram mandados de busca e apreensão, na manhã desta segunda-feira (21), no bairro Comara, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, e apreenderam três pássaros tipo ‘curió” e mais sete gaiolas.

A ação partiu de uma denúncia anônima e o juiz expediu os mandados de busca e apreensão. Os pássaros foram encontrados pelos policiais sem anila, caracterizando crime ambiental.

Um homem ainda não identificado conseguiu fugir do local onde os pássaros estavam e não foi preso até o momento. Os pássaros e as gaiolas foram entregues no Centro de Triagem de Animais Silvestre do Estado do Acre – CETAS.

O caso agora passará a ser investigado pela Polícia Civil da 2° Regional.

