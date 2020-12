Depois da Globo, Receita Federal vai atrás de estrelas da Record

A devassa da Receita Federal começou em 2019, mesmo ano em que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) começou o seu mandato. Contra a Globo, a Receita definiu a situação entre o canal e seus contratados de uma “organização criminosa”.

As críticas que circularam nos bastidores durante os desdobramentos do trabalho da Receita era de que a Globo era a única investigada. No entanto, além das duas estrelas da Record, funcionários de RedeTV!, SBT e Band entraram na investigação.

Há décadas, Globo e outras televisões passaram a contratar boa parte do seu elenco como PJ (Pessoa Jurídica), sem registro em carteira de trabalho. Vale destacar que o modo é uma prática feita por várias empresas do país.